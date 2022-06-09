Son Dakika: Süleyman Soylu duyurdu: Taksicilerle ilgili 'yabancı yolcu' kararı

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Göç Kurulu Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini belirterek ''Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin'' dedi.

Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da TIR parklarına kamera sistemi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı, amacın kamyon kasasında yakalanan göçmenlere ilişkin şoförlerin ''Brandayı kesip binmiş haberim yok'' ifadesinin önüne geçebilmek olduğu kaydedildi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde taksicilere seyahat belgelerinin kontrolü hükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibariyle getiriyoruz. Otobüsle zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusu. Buna uymayanlara cezaların kesilmesine dair talimat veriyoruz. Bilerek taşıyorsa insan kaçakçılığına girer, aynı zamanda idari para cezasına girer.

Kamyon parklarına, TIR parklarına kamera sistemlerini kurmayı tedbir olarak getiriyoruz. Bazı TIR'ların arkasında taşınıyorlar ve 'Haberim yok' deniyor. Bununla mücadele için de tedbir getiriyoruz"