Son Dakika: Süleyman Soylu'dan İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısının ardından açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:
Biz bize verilen mesajı aldık. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum, ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını redddiyoruz. Kobani'ye kendi Senatolarından para gönderen bir devletin müttefikliği tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz de kalmadı.
Operasyonlarımız devam ediyor. Teröristler eğer yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur. Piyonları tartışmaya gerek yok. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmasıdır.
Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesidir. Ya kattan attın, ya kanala atın diye net bir talimatı var.
Bu konuda teröristi öldürüp, olayı çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladılar. Ama emniyet güçlerimiz, istihbarat birimlerimiz el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini engellemişlerdir. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör eylemi görmedik. Terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz ve bir tanesi patlar canınızı yakar. Biz birlik beraberlik içerisinde güçlü olmalı ve bunlara boyun eğmemeliyiz.
Küçükçekmece'de yakalandı. Esenler'e gitti. Ardından Esenler'den bir başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Sonra kamera kayıtlarını kaybettik. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama