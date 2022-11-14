Son Dakika: Süleyman Soylu'dan İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısının ardından açıklama

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Biz bize verilen mesajı aldık. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum, ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını redddiyoruz. Kobani'ye kendi Senatolarından para gönderen bir devletin müttefikliği tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz de kalmadı.

Operasyonlarımız devam ediyor. Teröristler eğer yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur. Piyonları tartışmaya gerek yok. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmasıdır.

Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesidir. Ya kattan attın, ya kanala atın diye net bir talimatı var.

Bu konuda teröristi öldürüp, olayı çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladılar. Ama emniyet güçlerimiz, istihbarat birimlerimiz el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini engellemişlerdir. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör eylemi görmedik. Terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz ve bir tanesi patlar canınızı yakar. Biz birlik beraberlik içerisinde güçlü olmalı ve bunlara boyun eğmemeliyiz.

Küçükçekmece'de yakalandı. Esenler'e gitti. Ardından Esenler'den bir başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Sonra kamera kayıtlarını kaybettik. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti.

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