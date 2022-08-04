Son Dakika: KPSS skandalında art arda açıklamalar

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçığınde yer alan soruların KPSS'de sorulduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında" dedi.

Soylu, Ankara'daki cemevi saldırılarına ilişkin olarak, “Yargı bir karar verdi. Bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi. Ancak bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız” diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" bilgisini verdi.

DDK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, sürece ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı kitapçığındaki soruların büyük bölümünün seçenekler dahi değiştirilmeden KPSS’de sorulduğu belirlenmişti. Emeklerinin çalındığını belirten binlerce aday CİMER üzerinden şikayette bulunmuştu.

Sosyal medyadaki büyük tepkinin ardından ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından açıklama yapılmış ve iddiaların asılsız olduğu söylenmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS sızıntı iddiasına suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

KPSS skandalında adı geçen Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay Karanfil Sokak ve Cevat Dündar Caddesi Ostim adreslerindeki iki ofisinde arama yapılmıştı.