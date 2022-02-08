Son Dakika: Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozan kalıplar söküldü

08 Şubat 2022 Salı, 15:25

Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından tarihi yarımadada 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymani Camisi’nin hemen önünde yükselen inşaat tepkilere neden olmuştu.

İBB HAREKETE GEÇMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camisi’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istemişti. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB olarak AKP'li Fatih Belediyesi’ne süre verdiklerini söyledi ve sürenin dolmasıyla birlikte bir şey yapılmazsa binanın İBB tarafından mühürleneceğini dile getirdi:

“Bugün hala ilçe belediyesi ile görüşüyoruz. Adım atıp, yazıyla bize bildirmelerini bekliyoruz. Resmi bir işlem yapılmalı bugün içerisinde. Müzakere hala sürüyor ancak günün sonunda Fatih Belediyesi gerekeni yapmazsa biz, İBB olarak bu binayı mühürleyeceğiz”

İLİM YAYMA VAKFI GERİ ADIM ATMIŞTI

Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan feragat ettiğini duyurmuştu.

Açıklama şöyle:

“Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz"

AKP'li Fatih Belediye Başkanı, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yasal bir bina. Ama yasal olması toplumsal kabulü gerektirmez. İlim Yayma Vakfı zaten açıklama yaptı gereğini yapacağız dedi. Yasal hakları olmasına rağmen geri adım atacağını söyledi. Bu binadaki kalıp sistemleri de söküldü. Parafet kalıp sistemi yıkıldı, kat ilavesi yok. Kurulların alacağı karara uyacağız dedi İlim Yayma Vakfı. İnşaat durdu, Kurulların alacağı kararlar bekleniyor”

KALIPLAR SÖKÜLDÜ

HaberTürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, inşaatın son halinde görüldüğü gibi son kattaki kalıplar sökülmüş durumda. Koruma Kurulu’nun kararının ardından da son katla ilgili girişim başlayacak.