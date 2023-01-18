Son dakika... Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü

Son dakika haberi... İstanbul'da Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Ekipler alana yönlendirildi.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:00
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Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Nüfus müdürlüğünde işlemlerin yapıldığı sırada alçıpan tavanın çökmesi sonucu panik yaşandı.

YARALANAN YOK

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan olmadığı belirtilirken olay yerinde inceleme sürüyor.


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