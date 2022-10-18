Son Dakika: Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 08:05
Son Dakika: Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.

Özveren 'Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun' notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

 


Bülent Özveren sunucu televizyon

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