Son Dakika: Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.
Özveren 'Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun' notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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