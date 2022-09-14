Bülend Özveren kimdir, kaç yaşında? Bülend Özveren'in sağlık durumu nasıl?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:43

Bülend Özveren 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özveren, 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu.

BÜLEND ÖZVEREN NEREDE ÇALIŞTI?

31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başladı. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sundu. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor.

2013 yılında Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

BÜLEND ÖZVEREN'İN EŞİ KİMDİR?

2 Ocak 1970 tarihinden beri kendi gibi televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlidir.

BÜLEND ÖZVEREN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bülend Özveren'in eşi Sebla Özveren 79 yaşındaki sunucunun sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" denildi.