İktidarın 1 Mayıs korkusu: Valilik kararıyla Metro İstanbul seferlerinde değişiklik

Yayınlanma: 01.05.2023 - 08:55

Güncelleme: 01.05.2023 - 08:56

Türkiye'de bir 1 Mayıs daha açlık sınırında yaşam mücadelesi, düşük ücretler, sendikal ve anayasal haklara müdahale ve baskı altında geçiyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs için Metro İstanbul seferlerinde de değişikliğe gidildi.

TAKSİM VE TAKSİM'E ÇIKAN DURAKLAR ÇALIŞMAYACAK

Valilik kararıyla, Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Pazartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonlarında durmayacaktır."