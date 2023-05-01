İktidarın 1 Mayıs korkusu: Valilik kararıyla Metro İstanbul seferlerinde değişiklik

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Metro İstanbul seferlerinde Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 08:55
İktidarın 1 Mayıs korkusu: Valilik kararıyla Metro İstanbul seferlerinde değişiklik
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Türkiye'de bir 1 Mayıs daha açlık sınırında yaşam mücadelesi, düşük ücretler, sendikal ve anayasal haklara müdahale ve baskı altında geçiyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1  Mayıs için Metro İstanbul seferlerinde de değişikliğe gidildi.

TAKSİM VE TAKSİM'E ÇIKAN DURAKLAR ÇALIŞMAYACAK

Valilik kararıyla, Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Pazartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonlarında durmayacaktır."


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