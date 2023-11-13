Son Dakika... Taksim'deki terör saldırısı davasına ilişkin yeni gelişme!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:18

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:53

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat Habeş, ‘’Öncelikle ölenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ben PKK’dan kaçarak Türkiye’ye geldim. Burada evlendim, evlendikten sonra ailemi de buraya getirdim. Ben hiçbir şey görmedim, Türkiye’ye sıkıntı oluşturmak için gelmedim, iş yapmak için, çalışmak için geldim. Hasan beni aradı onlar bizim akrabalarımız, komşularımız 3 gün senin yanında kalsınlar dedi. 3 gün sonra Avrupa’ya gidecekler, bir şey olmaz dedi. 15-20 gün yanımda kaldılar. Sonra ev aramaya başladılar, Bilal ve Ahlam hem atölyede hem de evde toplam 2 buçuk ay kadar kaldılar. Kiminle konuştular bu süre zarfında bilmiyorum, benim yanımda kimseyle konuşmadılar. Suçum nedir onu da bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahlam Albashir, ‘’Kız kardeşimle görüşmek istiyorum’’ dedi, savunmasına başka bir şey eklemedi. Diğer sanıklar ise mahkemeden tahliyelerini talep etti.

6 SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve suça sürüklenen çocuk A.E.’nin tutuklulukta kaldıkları süre gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Ahlam Albashir’in de bulunduğu 18 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti ayrıca, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Albashır’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değişitirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık’ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.