Terör saldırısı dünya basınında

Başkent Ankara'da, bakanlıklar bölgesinde duyulan patlama ve silah sesleri paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu" ve "2 polisin yaralandığını" açıkladı.

Kızılay'da gerçekleşen saldırı, dünya basınına böyle yansıdı: