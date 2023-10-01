Terör saldırısı dünya basınında
Başkent Ankara'da, bakanlıklar bölgesinde duyulan patlama ve silah sesleri paniğe neden oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu" ve "2 polisin yaralandığını" açıkladı.
Kızılay'da gerçekleşen saldırı, dünya basınına böyle yansıdı:
WASHINGTON POST
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bakanlıklar bölgesindeki saldırıyı "İntihar bombacısı Türkiye'nin başkentinde, üzerindeki bombayı patlattı. İkinci bir saldırgan çatışmada öldürüldü" başlığıyla servis etti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına yer veren Washington Post, "Saldırı, Meclis'in üç aylık yaz tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeniden açılmasından saatler önce meydana geldi" ifadesinde bulundu.
NEW YORK TIMES
ABD'nin bir diğer önemli gazetesi New York Times, "Ankara'da, emniyet birimlerine yönelik saldırı engellendi" başlığını kullandı.
New York Times, "Ellerinde patlayıcı bulunan iki saldırgan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşması için toplanacak olan Parlamento yakınlarında öldürüldü" dedi.
BBC
İngiliz kamu yayıncısı BBC, "Türkiye'de bakanlığı hedef alan bombalı intihar saldırısı" ifadesinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı önündeki patlamada iki polisin yaralandığını belirten BBC, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın "Terör saldırısı" vurgusuna dikkat çekti.
GUARDIAN
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Ankara'da yaşanan saldırıyı "Türkiye'de patlama: Yetkililer, intihar bombacısının Ankara'da bakanlık yakınlarında düzeneği patlattığını söyledi" başlığıyla servis etti.
Guardian, "Hükümet yetkilileri, saldırganların etkisiz hale getirildiğini açıkladı" ifadesinde bulundu.
REUTERS
İngiliz haber ajansı Reuters, "Saldırganlar, Türk hükümet binasında bomba patlattı, ikisi de öldü" başlığını kullandı.
Reuters, yetkililerin "başkentte yıllardır yaşanan ilk terör saldırısı" olarak nitelendirdiğini belirtti.
Reuters ayrıca, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi.
FRANCE 24
Fransız gazetesi France 24, Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından Kızılay'da canlı yayın gerçekleştirdi.
France 24'ün canlı yayın muhabiri, başkentteki terör saldırıları hakkında "Meclis'in üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden açılmasına saatler kala, bir intihar bombacısı Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezinde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. İçişleri Bakanı, ikinci bir saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğünü söyledi" dedi.
KATHİMERİNİ
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, "Türkiye: Ankara'da terör saldırısı! İki saldırgan öldü" başlığını kullandı.
"Bombalı saldırı, İçişleri Bakanlığı binasının dışında ve parlamentonun yakınında gerçekleşti" ifadesinde bulunan Kathimerini, "Parlamento yeni dönem oturumlarına bugün başlayacaktı ve Erdoğan bir konuşma yapacaktı" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- Doğalgaza zam geldi!
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Muayeneye soktu, binlerce liralık hasarla geri aldı