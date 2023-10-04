Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü 'Nabo Kele Hayri' öldürüldü

Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:07

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'ndan sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik sözde istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

SALDIRININ PLANLAYICILARINDANDI

Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.

Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.