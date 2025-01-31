Son Dakika... Akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 21:17

Güncelleme: 31.01.2025 - 21:40

Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gece ilk ifadesi alınan Bayraktar saat 17.30 sularında tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör , 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"AKP ve onun yoz iktidarı…

Asla Cumhurbaşkanı olma vasfı taşımadan Cumhurbaşkanı olabilmiş “diplomasız”, liyakatsız, kinden beslenen partili Cumhurbaşkanı

50 bin insanı katletmiş, “son kullanma tarihi” çoktan geçmiş teröristi meclise çağırırken karşısına dikilenlerin hapse girmesine ses çıkarmayan ‘iktidar eş başkanı’

Bunların “her devrin adamı” dalkavukları

Adaletsizliğe karşı durmayan Adalet Bakanları

Bebeklerimiz yoğun bakımda katledilirken, katleden hastaneye ödül veren Sağlık Bakanlığı’nın işini nasıl yaptığı/yapamadığı belli, hala istifa etmeyen Sağlık Bakanı

İnsanlar çoluk çocuk kar ayazında cayır cayır yanarken yine işini yapmadığı açıkça belli, sorumsuz ve denetimsiz, hala istifa etmeyen Turizm Bakanı

Kolonların kesildiğini, kaçak yapıların büyütüldüğünü, kumdan binalarda insanların öleceğini bilen, can ve mal güvenliğini sağlayacak afet riski önlemlerini almayan, gözler önündeki her türlü çarpıklığı görüp de gerekeni yapmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanları

İsteyenin ülkeye elini kolunu sallayarak giriş yaptığı, asayiş ve güvenlik bırakmayan sığınmacı sorununa yurttaşın tepkisini önemsemeyen, milyonlarca kaçağın güvenliğimizi yerle bir etmesine olanak tanıyan İç İşleri Bakanları

Yabancıya kolayca vatandaşlık yolunu açan, Türkiye'de “çalışma izni almaksızın” çalışma ve ikamet hakkı veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları

Pandemide piyasanın üstünde bir fiyatla kendi bakanlığına dezenfektan satabilen Ticaret Bakanı

Ona yatırım desteği vermiş Sanayi ve Teknoloji Bakanları

Bilimle, denetimle önlenebilecekken meydana gelen Çorlu tren faciasında sorumluluk üstlenmeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Kendi evini Kızılay’a bağışlayan Cumhuriyet Bakanı Refik Saydam’dan nerelere düştüğümüzün resmi olan, çadır satan Kızılay Başkanı

Bu çağda dört başı mağrur konteynırlar yerine insanları çadır kentlere mahkum eden, yönetemeyen ama hala yönetim ısrarında bulunan doyumsuz iktidar aparatları

Beynini kiraya vermiş, onurunu terk etmiş, bir koltuk uğruna önceden dediğini kolayca yutmuş, bu yoz idareye el ve güç veren namussuz siyasetçiler

İlkokul mezunu, ne “first” ne de “leydi” olan ama Tıp Kongresi’nde konuşabilen, çantasını başkasına taşıtan Emine Erdoğan

Mahalle kahvesinde pişpirik atarken konuşur gibi konuşan ve kendine “gazeteci” diyen cahiller ve hainler

Durumun tomografisini çeken gazeteciler, akademisyenler, yurttaşlar bir bir susturulmaya çalışırken “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyen omurgasızlar

Baskı ve zorbalıkla beslenenler, sizler daha nereye kadar gidebilirsiniz?!

Tarih sizlerden çok gördü. Hepsinin de sonu aynı oldu BOP sürüleri!

Sizden korkan sizin gibi olsun.

Susmayacağız, korkmayacağız!

Bu devir de benzerleri gibi geçecek."

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR KİMDİR?

Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ör, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çiğdem Bayraktar Ör, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayarak, doktor ünvanını aldı. Çiğdem Bayraktar Ör, İyi Kitap’ı kurdu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Memleket Partisi MYK üyeliğinden istifa eden Örs, 2022 yılında CHP'ye katıldı. KRT TV, Tele1 gibi kanallarda program yapan Çiğdem Bayraktar Ör, birçok tv programına da yorumcu olarak konuk oldu.

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