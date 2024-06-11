Son Dakika: Tarihi görüşme... Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:01

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:45

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Erdoğan, görüşme sırasında CHP Genel Merkez’e bir iade-i ziyarette bulunacaklarını söylemişti. Özel, geçtiğimiz hafta görüşme tarihini 11 Haziran olarak açıklamıştı.

Erdoğan bugün, 18 yılın ardından CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında, CHP Genel Merkezi’nin açılışından sonra dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunmuştu.

NELER KONUŞULACAK?

CHP lideri Özel'in makamında yapılacak görüşmede, emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam, kayyum atamaları, Gezi Davası tutukluları, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutukluluğunun devamı, Sinan Ateş cinayeti, adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, belediyelerin borçları konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Görüşmede, 2 Mayıs’ta olduğu gibi liderlere AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, not tutmak için eşlik ediyor.