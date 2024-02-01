Son dakika... Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın paniği!

İzmir’in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:13
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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hediyelik eşya dükkanında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı.

Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Polis çevrede güvenlik tedbirlerini aırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.


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