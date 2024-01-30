Antalya'da can pazarı: Yangın çıktı, 5 kişi ölümden döndü!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:42

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:52

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Yüce Sokak üzerindeki iki katlı bir apartmanın zemin katında saat 19.00 sırasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Özkoç’a ait olan dairede sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yurttaşlar itfaiye gelinceye kadar hem yangın müdahale etmeye çalıştı, hem de içerideki 5 kişinin tahliyesini sağladı. Daire ise, kısa süre alev topuna döndü.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bina içindeki yoğun duman nedeniyle balkonlara çıkan biri çocuk 6 kişi, itfaiyenin açtığı merdivenle araç üzerine alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İtfaiye ayrıca, bina içerisinden 2’si çocuk olmak üzere 4 kişiyi daha tahliye etti. Dumandan etkilenen bir kişiyi, sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Korku dolu anların yaşandığı yangın anı bir yurttaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"MARKETE GİDERKEN YANGINI GÖRDÜM"

Yangına müdahale edenlerden Mehmet Nuri Ayan, "Evin içine soba devrilmiş. Tasadüfen markete giderken yangını gördüm. Baktım teyze bağırıyor. 'Yangın var evim yanıyor 'diye. El birliği ile söndürmeye çalıştık. İçeriden 4-5 kişi çıkardık" dedi.