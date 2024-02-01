Gaziantep'te tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Kentte faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:08
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Gaziantep'te 2. Organize Sanayi Bölgesi 83230'ncu Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

HASAR OLUŞTU!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştuğu belirtildi.


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