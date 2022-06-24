Son Dakika... Erdoğan 'tarikat şeyhi' Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde konuştu: 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'

24 Haziran 2022 Cuma, 14:29

İsmailağa Cemaati’nin "şeyh"i 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camisi’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Cenaze için gelenlerin yollara seccade serip saf tuttuğu görüldü.

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Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanının da hazır bulunduğu görüldü.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sevgili kardeşlerim, bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben hocaefendi hazretlerinin 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir, orada kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93. Kendisini tanıdık, bildik, bu imanı ile de biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile komşu kılsın, bizleri de hep birlikte haşru cem eylesin. Tekrar ruhu için el fatiha."

DEVLET ERKANI HAZIRDA BEKLEDİ

3 bin polisin görev yaptığı törende şu isimler cenaze namazında saf tuttu:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.