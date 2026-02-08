Son Dakika... Tavuk eti ihracatını durdurma kararı

Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan ayı öncesi fiyatlara yüzde 15'e varan zam kararı aldı.
Kararın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tavuk eti ihracatının yarından itibaren durdurulacağı açıklandı.
İLAVE TEDBİRLER DE GÜNDEME GELECEK
Bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.
Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.