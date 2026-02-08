Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Tavuk eti ihracatını durdurma kararı

8.02.2026
Son dakika haberi... Tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını açıkladı.

Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan ayı öncesi fiyatlara yüzde 15'e varan zam kararı aldı. 

Kararın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tavuk eti ihracatının yarından itibaren durdurulacağı açıklandı.

İLAVE TEDBİRLER DE GÜNDEME GELECEK

Bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.

Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.

