Son Dakika: Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:37
Son Dakika: Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı!
Abone Ol google-news

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık, Öz çifti hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Ağırel'in yaptığı paylaşım şu şekilde: 

"Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim."


Tayyar Öz Özlem Öz Soruşturma

İlgili Haberler

Polatların ardından: ‘Tayyargiller’den inek sağma görüntüleri

Polatların ardından: ‘Tayyargiller’den inek sağma görüntüleri
Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti: 'Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu?'

Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti: 'Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu?'
Güzellik merkezlerine 'Dilan Polat' darbesi... İşletmeciler isyan etti: 'Müşteriler gelmek istemiyor'

Güzellik merkezlerine 'Dilan Polat' darbesi... İşletmeciler isyan etti: 'Müşteriler gelmek istemiyor'

En Çok Okunan Haberler