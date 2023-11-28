Son Dakika: Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:37

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:39

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık, Öz çifti hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Ağırel'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim."