Son Dakika: Tekirdağ'da feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi.
İstanbul’dan Edirne’ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki kamyon çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.
Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti.
Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel’in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.
Kamyon şoförü Mücahid Y.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
- Bariyerlere çarptı, karşı şeride geçip devrildi
- İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- Merinos’ta işten atmalar bini buldu