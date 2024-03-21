Son Dakika... Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor!
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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