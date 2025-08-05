Son dakika... Tele 1'i karartma kararı durduruldu

Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kanalın aktardığına göre, oybirliğiyle alınan söz konusu kararda, “‘Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir’ düzenlemesine yer verilmesi, dava konusu işlemin ise yayın durdurmaya ilişkin olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeni bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın” dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği aktarıldı.

Karara, RTÜK’ün 7 gün içerisinde itiraz edebileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde, RTÜK'ün Tele 1'e ceza verdiğini duyurmuştu.

Tele 1'e 5 gün ekran karartma ve idari para cezası verilirken kanalın aynı maddeden bir kez daha ceza alması halinde lisansının iptalinin gündeme geleceği öğrenilmişti.

Taşçı, cezanın gerekçesini, "Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek" ifadeleri ile açıklamıştı.