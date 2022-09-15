Son Dakika: TEM Otoyolu'nda kamyon devrildi
TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde kamyon devrildi.
TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde kamyon devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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