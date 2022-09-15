Son Dakika: TEM Otoyolu'nda kamyon devrildi

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde kamyon devrildi.

DHA
15 Eylül 2022 Perşembe, 14:52
Son Dakika: TEM Otoyolu'nda kamyon devrildi
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TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde kamyon devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


TEM TEM Otoyolu kaza

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