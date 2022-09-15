e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, önümüzdeki ay çiftçilerin e-Devlet üzerinden 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne giriş yapabileceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 13:36
e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'
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e-Devlet kapısı, yurttaşlara kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeye gerek olmadan pek çok işlemi yapma imkanı sunuyor.

1 Ekim itibarıyla çiftçiler, 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecekler. 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise yeni uygulamayı "1 Ekim itibarıyla çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek duyurdu.


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