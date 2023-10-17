Son dakika... TEM'de 26 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Çok sayıda yaralı var...
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 araç birbirine girdi.
Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 13 kişi kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada olay yerinde bulunan ekipleri, demir yığını haline dönüşen birçok araçta yaralı olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kazaya karışan ve küçük çaplı hasar meydana gelen araçlar yoldan kaldırılırken, diğer araçların yoldan kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor.
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