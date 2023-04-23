Son dakika... Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:09

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:45

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 17 Kasım tarihinde verdiği kararla Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Faruk Fatih Özer'in Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda savcı tarafından ifadesi alındı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 2 saatlik savcılık ifadesinin ardından Fatih Özer, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÖZER HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.