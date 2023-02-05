Son Dakika... THY duyurdu: 170 sefer iptal edildi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:12

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:15

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri için sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayımladı.

Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz."

İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz;



6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 5, 2023