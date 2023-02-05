Son Dakika... THY duyurdu: 170 sefer iptal edildi

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yapılması planlanan 170 seferi iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:12
Son Dakika... THY duyurdu: 170 sefer iptal edildi
Abone Ol google-news

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri için sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayımladı.

Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz."


İstanbul istanbul kar yağışı

İlgili Haberler

Son Dakika... Eğitime kar engeli: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi

Son Dakika... Eğitime kar engeli: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi
İstanbul'da kar yağışı hava trafiğini etkiledi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar Antalya'ya yönlendirildi

İstanbul'da kar yağışı hava trafiğini etkiledi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar Antalya'ya yönlendirildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

En Çok Okunan Haberler