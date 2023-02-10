Starbucks'tan yeni 'deprem' paylaşımı: 'Elbette oradaydık, ilk amacımız bunu duyurmak olmadı'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:25

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:02

Türkiye’de yüzlerce şubesi olan ünlü kahve zinciri Starbucks’ın deprem felaketi sonrası suskunluğu sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Firmanın 3 gün boyunca hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Twitter’da #StarbucksBoykot etiketi Türkiye gündemine girerken; Ekşi Sözlük’te açılan ‘starbucks türkiye’nin depremle alakalı tutumu’ başlığı da yorum yağmuruna tutulmuştu.

AÇIKLAMA GELMİŞTİ

10 ili vuran depreme sosyal medya hesaplarında 'duyarsız kaldığı' iddialarıyla gündeme gelen Starbucks'tan ilk açıklama önceki gün gelmişti.

"Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

“Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde; depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz.

Deprem bölgesinde güvenlik kontrolü tamamlanan ve operasyonel olarak uygun olan mağazalarımızın kapılarını açtık. Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz.”

STARBUCKS'TAN YENİ PAYLAŞIM: ELBETTE ORADAYDIK

Ünlü kahve zincirinden bugün bir paylaşım daha geldi. "Elbette oradaydık, oradayız, olmaya da devam edeceğiz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Elbette ilk amacımız bunu duyurmak olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, afet bölgesinde depremzedelere sıcak içecek ikramı yapan Starbucks çalışanlarına da yer verildi.

Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:

19 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ

Kahve zincirinden yapılan bir sonraki paylaşımda ise "The Starbucks Foundation, Starbucks Corporation ve Alshaya Group birlikteliğiyle, sahadaki çalışmalarımıza ek olarak afetzedeleri desteklemek için yardım kuruluşlarına 19 milyon TL bağışta bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.