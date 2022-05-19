Son Dakika: TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezası
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında başlattığı incelemede para cezası kararı çıktı.
'Ayrımcılık yasağı ihlali' yapıldığına hükmeden kurum, Bolu Belediyesi hakkında 40 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ayrıca, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı mültecilere yönelik su faturaları ve katı atık vergilerinde 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.
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