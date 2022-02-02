Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Sığınmacı Hakları Platformu üyeleri, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "mültecilere yönelik nefret ve ayrımcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen platform üyeleri adına basın açıklaması yapan Yıldız Önen, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın nefret ve ayrımcılık suçlarından yargılanması gerektiğini söyledi.
Suriye rejiminin hak ihlalleri ve suçlarına vurgu yapan Önen, tüm korkunç savaş koşullarından hayatta kalma ve korunabilme adına kaçan Suriyelilerin sığınma haklarının, temel yaşam ve insan haklarından olduğunu belirtti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın söz ve eylemlerinin, insan hakları ihlali, ayrımcılık ve nefret temelli suçların odağı haline geldiğini söyleyen Önen, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kişi gerek evrensel hukuk ve yürürlükteki iç hukukun hükümlerini çiğneyerek çok sayıda ve çok boyutlu suçu alenen işlemiştir. Özcan, bu suçları kamu gücünü kullanma makamında olması ve söz konusu suçların önemli bölümünü basın ve yayın yoluyla işlemesi, hak ihlallerinin etkisini ve tahribatını artırmaktadır. Halkın bir bölümünü kin ve düşmanlığın hedefi haline getiren bu suçlara karşı hukukun gereklerinin gecikmeksizin uygulanması, adaletin ve toplumsal barışı yargısal temelde korumanın da bir gereğidir."
CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Basın açıklamasının ardından avukat Gülden Sönmez, bireysel olarak hazırlanan bireysel suç duyurusu dilekçelerini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Suç duyurusu dilekçelerinde, Tanju Özcan'ın, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "nefret ve ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi kötüye kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından yargılanıp cezalandırılması talep ediliyor.
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