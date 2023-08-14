Son Dakika: TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda can kaybı 2’ye yükselmiş oldu.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:20
Son Dakika: TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6’sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.


TMO patlama Son dakika

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