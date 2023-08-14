Son Dakika: TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:36

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6’sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.