Son Dakika... Tokat'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.37'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Erbaa olan deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2023
AYAN-ERBAA (TOKAT) https://t.co/RfZWb26A0d
22.01.2023, 11:37:15 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- 3 geçiş senaryosu
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- Artık kullanmak lüks olacak! İnternete dev zam
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- Akşener'den Diyarbakır'da kucaklaşma mesajı
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda