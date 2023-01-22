Son Dakika... Tokat'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:50
Son Dakika... Tokat'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.37'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Erbaa olan deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.


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