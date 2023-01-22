Son Dakika... Tokat'ta deprem!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:50

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 11:50

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.37'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Erbaa olan deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.