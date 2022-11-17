Son Dakika: TOKİ ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu
Son dakika haberi... TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi bugün başlıyor. 11 ilde 29 bin 363 konut için yapılacak kura çekiliş tarihleri belli oldu.
TOKİ kura çekimi için yeni takvim açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.
KURA ÇEKİMİNDE İKİNCİ ETAP
Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor.
17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.
Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
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