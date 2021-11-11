Son dakika: "Tosuncuk" ve ağabeyi hakkında karar

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında tutuklama kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 11:54
Son dakika:
Abone Ol google-news

Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler