Son Dakika: Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 14:06
Son Dakika: Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Abone Ol google-news

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler