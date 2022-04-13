Son Dakika: Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

13 Nisan 2022 Çarşamba, 14:06

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.