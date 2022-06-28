Son Dakika: Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve sona erdi
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson arasındaki dörtlü görüşme sona erdi. Zirve 2 saat sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Toplantı 2 saat sürdü.
Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Görüşmenin 2. saatinde müzakerelere ara verildi. Aranın ardından müzakerelere kaldığı yerden devam edilecek.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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