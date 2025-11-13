Son Dakika... Türkiye şehitlerine ağlıyor: Son şehidin naaşına da ulaşıldı!

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Gürcistan medyası, enkazın olduğu ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği bölgede uçağın karakutusuna ulaşıldığını aktardı.
Karakutu incelemesiyle olayın nasıl meydana geldiğine dair sorulara yanıt bulunması bekleniyor.
SON ASKERİN NAAŞINA ULAŞILDI
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağındaki son şehidin naaşına ulaşıldı.