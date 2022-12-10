Son Dakika: TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer'i görevden aldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 04:16
Son Dakika: TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı.

Kararnamede, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 


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