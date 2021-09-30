Son dakika... Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla'da alüminyum ambalajı üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
Yangın saat 14.30 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesi Rüya Sokak üzerindeki alüminyum ambalajı üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Tuzla, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.
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