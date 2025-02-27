Son Dakika... UKOME'de minibüslerle ilgili düzenleme reddedildi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:55

İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME’de yapılan oylamada İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedilerek bir sonraki toplantıda daha detaylı bir şekilde ele alınmak üzere alt komisyona gönderildi.