Son Dakika... UKOME'de minibüslerle ilgili düzenleme reddedildi

Son dakika haberi... UKOME’de yapılan oylamada İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi oy çokluğuyla reddedildi.

Son Dakika... UKOME'de minibüslerle ilgili düzenleme reddedildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:12

 İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi oy çokluğuyla reddedildi. 

UKOME’de yapılan oylamada İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedilerek bir sonraki toplantıda daha detaylı bir şekilde ele alınmak üzere alt komisyona gönderildi.

 


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