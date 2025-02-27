Son Dakika... UKOME'de minibüslerle ilgili düzenleme reddedildi
Son dakika haberi... UKOME’de yapılan oylamada İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi oy çokluğuyla reddedildi.
İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi oy çokluğuyla reddedildi.
UKOME’de yapılan oylamada İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedilerek bir sonraki toplantıda daha detaylı bir şekilde ele alınmak üzere alt komisyona gönderildi.
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