Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:04

Güncelleme: 15.02.2024 - 15:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif, oyçokluğuyla kabul edildi.