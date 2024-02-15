Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika haberi... UKOME'de İstanbul'daki 8+1 taksilerden 1038 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülmesine karar verildi. Teklif, oyçokluğuyla kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:04
Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

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Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif, oyçokluğuyla kabul edildi.


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