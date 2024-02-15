Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Son dakika haberi... UKOME'de İstanbul'daki 8+1 taksilerden 1038 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülmesine karar verildi. Teklif, oyçokluğuyla kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.
Göz Atın
Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.
Söz konusu teklif, oyçokluğuyla kabul edildi.
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