UKOME açıkladı: Taksi indi bindi ne kadar oldu? Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs ne kadar oldu?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:51

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, Taksi indi bindi ne kadar oldu? Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs ne kadar oldu?

TAKSİ İNDİ BİNDİ NE KADAR?

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.

İSTANBUL İETT OTOBÜSÜ ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 18.07'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıkarıldı.

AYLIK ABONMAN NE KADAR?

Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1.300 TL'den 1.665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.

Minibüslerde 0-4 kilometre, 15.50 TL, 4-7 kilometre arası 16,50 TL, 07-11 kilometre arası, 18 TL, 11-15 kilometre arası 18.50 TL, 15-20 kilometre arası 20 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 10 TL oldu.