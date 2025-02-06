Son Dakika... Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:41

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:55

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

Nadir'in bir süredir yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

Nadir'in vefatını Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi Nadir'i dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi.

İngiltere’de bir dönem, “Kraliçeden zengin Türk”, Türkiye’de de “Özal’ın prensi” olarak anılıyordu.

1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı.

Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği[ Ayşegül Tecimer (d. 09.08.1945) 'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.

İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından, cezasının geri kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderilen Kıbrıs asıllı Türk iş adamı Asil Nadir, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2016’da tahliye edilmişti.

İş adamı Nadir'in, suçu işlediği tarihte yürürlükte olan, kamuoyunda ''Rahşan Affı'' olarak bilinen 4616 sayılı şartla salıverme ve erteleme yasasından faydalandığı öğrenildi.

Sahibi olduğu olduğu Polly Peck şirketinden zimmetine para geçirmekten 2011 yılında suçlu bulunan ve İngiliz Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 74 yaşındaki Kıbrıs asıllı Türk iş adamı Asil Nadir'in cezasının geri kalanını Türkiye'de çekme talebi İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmişti.