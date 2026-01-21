Son Dakika... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni gelişme: Abdullah Gençal'a tutuklama, Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ'a adli kontrol talebi

Türkiye'de dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında dün sabah yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.
HÜRRİYET YAZARI MEHMET ÜSTÜNDAĞ, FENOMEN BİLAL HANCI...
Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibinin oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.
3 KİŞİ YURT DIŞINDA
Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Son olarak; dün gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
ABDULLAH GENÇAL'A TUTUKLAMA TALEBİ
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibinin oğlu Abdullah Gençal’ın savcılık ifadeleri tamamlandı.
Gençal tutuklama; Üstündağ, Hancı ve Barut ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bilal Hancı’nın ev hapsi; Üstündağ ile Barut’un ise imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sevk edildiği öğrenildi.