Son dakika... Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 22:25

Güncelleme: 11.04.2023 - 23:28

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, bir dönemin uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.

SARIYER'DE TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

24 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.

KARDEŞİ DE GEÇTİĞİMİZ YIL YAKALANMIŞTI

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz yıl mayıs ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğeni de yakalanmıştı.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Türk kamuoyunun uyuşturucu kaçakçılığı ile tanıdığı Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde “arananlar” listesindeydi. Darbenin ardından silah, mermi ve gümrük kaçakçılığı suçlaması ile yakalanıp tutuklandı.

Çetinkaya, 18 Mayıs 1988’de de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vuruldu. Bu olayın ardından hayatına tekerlekli sandalyeye mahkum olarak devam eden Çetinkaya, farklı yıllarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da adı anılan ilk isimlerden biri olmayı sürdürdü.

ZİNDAŞTİ GEÇMİŞİ

Urfi Çetinkaya’nın ismi son yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile de yan yana geldi.

Ortak oldukları, yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya’ya ait olduğu öne sürüldü.

FETÖ’cü firari savcı Zekeriya Öz’e Urfi Çetinkaya ve Naci Zindaşti tarafından rüşvet verildiği iddiaları da dava dosyalarına girdi.