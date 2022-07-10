Son Dakika: Vali Yerlikaya saat vererek İstanbulluları uyardı

10 Temmuz 2022 Pazar, 13:07

İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü şiddetli yağış, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşmasına yol açtı. Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor. Selin etkisiyle kaldırım taşlarının söküldüğü, yollarda çökmeler oluştuğu gözlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki su baskınından 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikanın etkilendiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, Esenyurt'ta incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

"Saat 12.00 itibariyle 797 su baskını ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 266'sı Esenyurt'tan geldi" diyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin geçtiği yerlerde su baskınları yaşandı. Burada oturan vatandaşlarımız ikaz edildi. 128 daire 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilenmiş durumda. Su basan dairelerden 70 tanesi tahliye edildi. Akşama kadar bütün iş yeri ve dairelerdeki suların tahliyesini gerçekleştireceğiz. Sabah erken saatlerinden itibaren hasar tespitlerimiz başladı. Vatandaşlara 5, iş yeri sahiplerine 10 bin lira yardımları ulaştırmış olacağız. Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarımız devam ediyor."

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de gök gürültülü yağışın bu akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

İBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’da Cumartesi 22.00’da başlayan sağanak yağışların bu akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması bekleniyor. Gün boyunca teyakkuzda olan İBB ekipleri tüm İstanbul’daydı. Sarıyer’de metrekareye 113 kg yağış düştü. İstanbul’da dakikada 65 şimşek çaktı. AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü. Meteorolojik verilere göre İstanbul’da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.”