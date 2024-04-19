Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...
Son dakika gelişmesi... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi.
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Olayda toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır" bilgisi verildi.
19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında #Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 19, 2024
??Basın Açıklamamız: https://t.co/KoWv2WNKXA pic.twitter.com/163RxlOnUz
"TAHLİYE EDİLEN BİNA SAYISI 24'E YÜKSELDİ"
Valilikten yapılan açıklamada ,"Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24’e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20.04.2024 cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Afad ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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