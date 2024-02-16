Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, "En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında" dedi.
Erzincan Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç Belediyesini ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli arayarak bilgi aldığını ifade eden Gürbüz, "Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı" dedi.
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