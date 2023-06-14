Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekmişti: Eda Ece'den yeni açıklama

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:33

ELLE Style Avards 2023, önceki akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi.

Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

"ÜNÜN BİR ÖNEMİ KALMADI"

Ece, konuşmasında depremzedelerin oy tercihine değinerek "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım" dedi.

Ece, şu ifadeleri kullandı:

"Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum."

"MİZAHİ BİR DİL İLE ELE ALDIM"

Ece, sosyal medyada gündem olan o ifadelerinin ardından Instagram hesabından "Ben kendim, özgür bir birey olarak, kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. Buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese... İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider. Ben orada baştan sona mizahi bir dil ile ele aldım" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN SADECE SANDIK ŞAKASI YAPTIM

Ece, olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ben sanki depremzedelerin acısını ve travmasını tiye almış, espri yapmışım gibi lanse ediliyorum. Konuşmanın tamamını dinlemeyenler bana 'bunu da yapamazsın' diyor. Ben kimsenin acısının, travmasının ve felaketinin mizahını yapmadım. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Orada da ben eleştiririm ama siz yönetim şeklinde memnun olduğunuzu söylersiniz bu da sizin görüşünüz olur. Fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü. Ben sadece bunun şakasını yaptım.

"BEN SİZDEN DAHA HASSASIM"

Tek üzüldüğüm konu insanların acısını tiye almışım gibi gösterilmek. Benim içimi Allah biliyor. Ben kimsenin kalbini kırmak için yapmadım. 'Iban at da yardımlarını geri gönderelim' diyorlar. Ne alakası var ben yardımın lafını mı ettim? Ben bu konuda espri yapmadım ki zaten. Hiçbir zaman da yapmam. Ben sizden daha hassasım, bu konuyla ilgili sarsıldım. Elinden geleni hala yapan bir insanım, hepinizin yaptığı gibi."