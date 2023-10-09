Son Dakika: Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi, Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'ın Özalp ilçesinde saat 20.08 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 9, 2023
DAMLACIK-OZALP (VAN) https://t.co/iHoB81hcMH
09.10.2023, 20:08:33 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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