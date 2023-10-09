Son Dakika: Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi, Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 20:29
Son Dakika: Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'ın Özalp ilçesinde saat 20.08 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Van deprem Kandilli Rasathanesi

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